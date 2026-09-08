Sebastián Georgion: “Se trata de dar igualdad de oportunidades”

El ministro de Desarrollo Social, Igualdad e Integración, Sebastián Georgion, acompañó en Las Heras el inicio de la entrega de zapatillas deportivas del programa EduActiva. El operativo comenzó en el Jardín N° 59 y continuará en distintas localidades de Santa Cruz. “El gobernador tenía la firme decisión política de brindar la posibilidad del calzado deportivo para los niños”, destacó Georgion, quien valoró que se trate de una marca de la industria argentina como Topper.

El ministro señaló que desde Desarrollo Social se acompaña la logística de la iniciativa y remarcó que el objetivo es garantizar igualdad de oportunidades. “Esto es un alivio a la economía de las familias”, sostuvo, y destacó que el calzado permitirá a los estudiantes realizar actividades en la escuela y también practicar deportes fuera del horario escolar. “En tiempos difíciles hay que ponerle una mirada positiva”, afirmó Georgion, al remarcar la importancia de que cada niño tenga la oportunidad de acceder a los mismos recursos.