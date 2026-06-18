Sebastián Riquez, un riogalleguense testigo privilegiado del Hat-Trick de Messi en el Mundial

Sebastián Riquez viajó hasta Kansas City y fue testigo desde las tribunas de una noche histórica para la Selección Argentina. Con la bandera de Río Gallegos y El Calafate en alto, acompañó el triunfo 3 a 0 ante Argelia y el inolvidable triplete de Lionel Messi.

Desde Estados Unidos, “Garfield” contó en Fuera del Aire cómo fue vivir la emoción del Mundial, el aliento argentino en el estadio y su pasión por seguir a la Scaloneta por el mundo 🌎🏆.