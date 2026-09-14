Seis detenidos en el barrio El Faro tras el tiroteo contra una vivienda en la calle Beccar

La Policía de la Provincia de Santa Cruz realizó un operativo en el barrio El Faro de Río Gallegos—en las calles Laureano García, entre Juan Manuel de Rosas y Ciudad de Nombre de Jesús— que culminó con la aprehensión de seis hombres mayores de edad. El procedimiento se vincula con la investigación iniciada el domingo tras denunciarse dos orificios “presumiblemente con arma de fuego” en la puerta de entrada de un domicilio ubicado en la avenida Béccar al 200.

Durante la labor policial, encabezada por la División Comisaría Tercera y la DDI con intervención de Criminalística y Bomberos, se interceptó un vehículo tras un seguimiento en la vía pública. El comisario inspector Kovaluk y el comisario Luis Poblete explicaron que las diligencias arrojaron “resultado altamente positivo”, lográndose “el hallazgo de armas de fuego, municiones y también hay una cantidad de dinero”. Asimismo, las autoridades confirmaron que el rodado involucrado se encontraba “adulterado prácticamente en su totalidad”.