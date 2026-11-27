Seis detenidos en siete allanamientos en Río Gallegos por tenencia de material de abuso infantil

La séptima edición del megaoperativo internacional “Aliados por la Infancia 7”, vinculado a la presunta tenencia y distribución de material de abuso sexual infantil en internet, dejó un saldo de 35 personas detenidas en Argentina y concentró en Río Gallegos siete allanamientos simultáneos que derivaron en seis detenciones. Según se detalló en La Mañana de LU12 y en las publicaciones web y en papel de La Opinión Austral, los procedimientos en la capital santacruceña fueron ordenados por juzgados de instrucción y ejecutados por efectivos de la División Cibercrimen y la División de Investigaciones de la Policía de Santa Cruz, con secuestro de elementos tecnológicos e informáticos para peritajes.

De acuerdo con el balance oficial difundido tras la intervención en 15 provincias y 55 objetivos nacionales, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires registró 20 objetivos y 18 detenidos, mientras que Santa Cruz sumó seis detenidos sobre siete objetivos, ubicándose entre las jurisdicciones con mayor cantidad de personas detenidas en relación con los procedimientos realizados. El reporte también consignó tres detenidos sobre cuatro objetivos en Misiones, dos sobre tres en Córdoba, dos sobre cuatro en Santa Fe, uno sobre dos en Mendoza, uno sobre dos en Salta, uno sobre uno en Chaco y uno sobre uno en Santiago del Estero, además de operativos sin detenidos en Buenos Aires, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, La Rioja, Neuquén y Jujuy.

A nivel nacional, el relevamiento general informó el secuestro de 113 teléfonos celulares, 1.847 dispositivos de almacenamiento, 22 dispositivos electrónicos, nueve elementos no digitales, 67 notebooks, 36 computadoras y 15 tablets, junto con diez triajes y seis menores consignados sin precisiones sobre su distribución territorial ni la condición en la que fueron contabilizados. Durante el programa se remarcó que los peritajes y el análisis de los dispositivos serán claves para determinar la responsabilidad penal de los demorados o detenidos en cada causa.

A escala internacional, la operación “Aliados por la Infancia 7” abarcó 16 países de Latinoamérica y Europa con un total de 127 objetivos: encabezó Argentina con 55, seguida por Chile con 14, Bolivia y Panamá con nueve cada uno, Uruguay y República Dominicana con ocho, España con siete y Paraguay con cinco, con participación también de México, Costa Rica, Honduras, Guatemala, Perú, Ecuador, Puerto Rico y Colombia.