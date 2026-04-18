Senadora libertaria defendió el consumo de carne de burro: “Es rica en hierro y calcio”

Vilma Bedia realizó declaraciones sobre el consumo de la carne de burro, a la que presentó como un producto de calidad nutricional, y sus palabras causaron revuelo en las redes sociales y en los medios.

El episodio ocurrió durante el plenario de comisiones por la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada en el Senado de la Nación Argentina.

El exdiputado peronista Santiago Igón había tomado la palabra minutos antes y se había referido al consumo de carne de burro.