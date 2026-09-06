Septiembre Amarillo: cómo actuar ante las señales de alerta y romper el tabú del suicidio

En el marco del Septiembre Amarillo y la conmemoración del Día Mundial de la Prevención del Suicidio el 10 de septiembre, el equipo de Desorden en la Mesa recibió a la licenciada Mariela Gamboa, integrante del Departamento de Bienestar Psicosocial del Hospital Regional de Río Gallegos. Durante la entrevista, la especialista abordó la importancia de hablar abiertamente sobre el sufrimiento emocional, desmitificando la idea de que nombrar la problemática fomenta el acto.

En el transcurso del programa, se analizaron los factores de riesgo comunitarios y colectivos que influyen en la salud mental —como la fragmentación de los lazos sociales, las crisis económicas y el aislamiento—, así como la necesidad de políticas públicas que garanticen la accesibilidad a los tratamientos. Asimismo, se derrumbaron mitos comunes sobre la farmacología y la atención en la guardia médica, se detalló el procedimiento ante situaciones de riesgo crítico y se brindaron recomendaciones prácticas para que familiares y amigos puedan acompañar a quienes atraviesan un momento de vulnerabilidad.

Centro de Atención e Información:

Centro de Intervención en Crisis: Ramón y Cajal 555, Río Gallegos.