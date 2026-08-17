Serás lo que debas ser o no serás nada

Hay frases que atraviesan los siglos y siguen interpelándonos. Hace más de 200 años, José de San Martín entendió que la libertad también implicaba responsabilidad: elegir un camino, sostener convicciones y hacerse cargo de las decisiones.

En Río Gallegos, la historia de San Martín tiene quienes la mantienen viva. La Asociación Sanmartiniana “Cruz del Sur” trabaja para que su legado no quede solamente en los libros, sino que siga llegando a las nuevas generaciones.

¿Cómo se transmite hoy el pensamiento del Libertador? ¿Qué huella deja en nuestros jóvenes? Conocé más sobre la Asociación Sanmartiniana “Cruz del Sur” en este informe especial de La Opinión Austral y descubrí cómo el legado de San Martín continúa presente entre nosotros.

Mirá el informe completo de La Opinión Austral y conocé una historia que sigue inspirando.