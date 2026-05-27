Servicios Públicos reparó un caño principal en Río Gallegos

Servicios Públicos Sociedad del Estado finalizó los trabajos de reparación sobre una cañería principal en avenida Beccar, casi esquina Tucumán, tras una avería detectada el lunes por la noche.

Las tareas se realizaron sobre un caño de 500 PEAD y estuvieron a cargo del personal de Agua y Saneamiento desde primeras horas del martes, logrando completar la intervención durante la jornada.

La empresa informó que, pese a la magnitud del trabajo en la red troncal, el sistema se mantuvo operativo gracias a las cisternas locales y al funcionamiento de la Planta Potabilizadora al 100%.

El servicio de agua potable comienza a normalizarse de manera paulatina en distintos sectores de la ciudad, mientras se solicita a los vecinos un uso responsable durante las próximas horas.

También se pidió evitar la circulación por la zona intervenida, ya que continúan tareas de relleno y acondicionamiento del terreno para finalizar la obra de forma segura.