“Si sale Messi, hay hora libre”: la promesa del profe que se sumó a la “fiebre” por las figuritas

Un docente de educación física de un colegio secundario de Córdoba se volvió viral tras sumarse a la fiebre por las figuritas del Mundial 2026.

Francisco Huaiquil prometió a sus alumnos liberar el curso si en el paquete que estaba por abrir aparecía el capitán argentino.

El suspenso creció mientras pasaban jugadores de Canadá, Noruega, España e Inglaterra hasta quedar una sola posibilidad.

Al descubrir la última carta apareció la imagen del diez y el aula explotó en gritos, saltos y festejos inmediatos.

El profe Francisco cumplió su palabra y los estudiantes celebraron tras conseguir la figurita más valiosa del álbum.