Un docente de educación física de un colegio secundario de Córdoba se volvió viral tras sumarse a la fiebre por las figuritas del Mundial 2026.
Francisco Huaiquil prometió a sus alumnos liberar el curso si en el paquete que estaba por abrir aparecía el capitán argentino.
El suspenso creció mientras pasaban jugadores de Canadá, Noruega, España e Inglaterra hasta quedar una sola posibilidad.
Al descubrir la última carta apareció la imagen del diez y el aula explotó en gritos, saltos y festejos inmediatos.
El profe Francisco cumplió su palabra y los estudiantes celebraron tras conseguir la figurita más valiosa del álbum.
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