¡Siempre Noticias ganó el Martín Fierro 2026!

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El programa de Crónica TV, conducido por Germán “Pampa” Mónaco y Liliana Caruso, obtuvo la estatuilla en la categoría Mejor Noticiero Diurno.

Antes de la premiación, los conductores dialogaron con La Opinión Austral sobre su nominación, el trabajo en equipo y los desafíos del periodismo policial y judicial. “Crónica es el canal de los policiales y es lo que sabemos hacer”, expresó Mónaco.

Ambos destacaron la importancia de respetar a las víctimas y verificar cada dato antes de publicar. “Tenés que dudar siempre, nunca quedarte con una sola versión”, sostuvo Caruso.

La Opinión Austral realiza una cobertura especial con los periodistas Fernando Zabala y Camila Ferrer Pose.