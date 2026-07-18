Siete años sin respuestas: el crimen de Zulma Malvar sigue impune

El 18 de julio de 2019, Zulma Malvar, de 63 años y única médica obstetra de Puerto San Julián, fue encontrada asesinada en el patio de su vivienda, luego de que pacientes y conocidos advirtieran que nadie lograba contactarla.

La investigación determinó que primero fue atacada dentro de la casa y luego asesinada por estrangulamiento. No había signos de ingreso forzado, pero sí evidencias de una pelea y manchas de sangre en el interior de la vivienda.

En la escena se obtuvo una muestra de ADN cuya identidad aún no pudo establecerse. También se realizaron análisis de cabellos, se tomaron decenas de testimonios y se siguieron distintas hipótesis, pero ninguna permitió identificar al responsable.

El expediente ya supera las 5.000 fojas distribuidas en 25 cuerpos. A siete años del crimen, no hay detenidos ni imputados y la muerte de Zulma Malvar continúa sin resolverse.