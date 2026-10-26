Sigue el operativo contrarreloj para dar con los niños arrastrados por el río Gallegos

Continúa el operativo de búsqueda de dos hermanos de 10 y 12 años que fueron arrastrados por la corriente del río Gallegos en la zona de la toma en Palermo Aike, sobre la ruta nacional número 40. El alerta ingresó a las 16 a través del sistema de emergencia 911, cuando los menores se encontraban jugando en el agua junto a otros dos adolescentes de 14 y 15 años. De acuerdo con el testimonio de uno de los jóvenes, el agua comenzó a arrastrarlos a todos; los mayores lograron salir, pero los hermanos más chicos se perdieron de vista. Las tareas de rastrillaje se reanudaron a las 5 de la mañana con la participación de efectivos de distintas dependencias policiales, bomberos, protección civil, el grupo especial de rescates y salvamentos GES, 20 buzos tácticos bajo el agua, drones y la incorporación de cuatriciclos y caballos en la zona ribereña.

Desde el lugar de los hechos, el móvil de LU12 y La Opinión Austral detalló que las autoridades provinciales dispusieron asistencia psicológica para los padres de los niños a través de dos profesionales y un trabajador social del Ministerio de Salud y Ambiente, mientras que el joven de 15 años debió ser trasladado al Hospital Regional de Río Gallegos para permanecer en observación y recibir contención. Por su parte, el Ministerio de Seguridad advirtió sobre la peligrosidad del sector debido a la presencia de pozones profundos de más de 7 metros, corrientes intensas producto del deshielo, y acumulaciones de ramas y raíces subacuáticas que dificultan el rescate. Las autoridades y los equipos especializados continúan trabajando de forma articulada en el lugar a la espera de novedades sobre el paradero de los menores.