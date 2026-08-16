Silvia García Marchetti: humor, vínculos y la vida detrás del stand-up

Silvia García Marchetti, comediante, actriz y docente oriunda de Reconquista, Santa Fe, habló con Desorden en la Mesa sobre su recorrido en el stand-up, su llegada a Córdoba y los desafíos de construir una carrera artística mientras trabaja como docente.

Durante la entrevista, contó cómo el humor se convirtió en una herramienta para atravesar momentos difíciles: “Para mí es un servicio y para mí además es sanador”. También recordó sus comienzos en Córdoba y la amistad que construyó con Andy, con quien compartió escenarios y también momentos complejos detrás de escena.

García Marchetti habló además sobre la situación del humor y la participación de las mujeres en el stand-up, sus presentaciones en bares y eventos privados y su intención de incorporar el humor a iniciativas solidarias, entre ellas un evento relacionado con la lucha contra el cáncer de mama.

Como docente de literatura, explicó cómo utiliza el humor para acercar contenidos a sus estudiantes y mantener su atención frente al impacto de los celulares y las nuevas formas de comunicación: “Utilizo mucho el humor para dar clase”.

La conversación también recorrió los vínculos afectivos, las dificultades para construir relaciones en una época de cambios en los roles entre hombres y mujeres y las experiencias personales que luego se transforman en material para el escenario. En ese sentido, sostuvo: “Hay una crisis de vínculos” y planteó que el humor también permite transformar esas experiencias en una forma de expresión.

Además, habló sobre su maternidad, su hijo de 25 años, su vida en Córdoba, sus proyectos y su comunidad en Instagram, donde aborda especialmente temas vinculados con las relaciones y la vida cotidiana.

Durante el cierre surgió una nueva propuesta: crear una sección de *Desorden en la Mesa* con “los consejos de la tía”, en la que Silvia responderá consultas de la audiencia sobre distintos problemas y situaciones de la vida cotidiana.

Desorden en la Mesa es un espacio de La Opinión Austral, con contenidos también disponibles a través de Patagonia 10, LU12, FM Láser 92.9, YouTube y Twitch.