Silvia Mirelman llevará su arte textil a Italia

La artista textil santacruceña Silvia Mirelman fue seleccionada para participar de una residencia artística internacional en la isla de Sant’Antioco, Italia. Durante 15 días, junto a otros cinco artistas, trabajará en el proyecto “Tejer el arte: una cantera hacia el futuro”, donde producirá una obra que quedará en un museo de Cerdeña. “Son esas cosas que pensás que nunca te van a tocar”, expresó emocionada.

Para la postulación presentó tres obras inspiradas en la Patagonia y una propuesta vinculada con la cultura, los paisajes y las técnicas textiles de Cerdeña. La residencia se desarrollará del 20 de septiembre al 6 de octubre y representará una oportunidad para compartir el arte textil argentino en un espacio internacional. Además, la Secretaría de Cultura de Santa Cruz acompañará su viaje con el aporte del pasaje a Italia.

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