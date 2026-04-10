Silvina Giudice sobre la ley de glaciares: “En Caleta Olivia los vecinos no tienen agua”

Durante el debate por la Ley de Glaciares, la diputada Silvana Giudici puso el foco en la realidad de Santa Cruz y lanzó una frase que resonó en el recinto.

“En Caleta Olivia no se van a quedar sin agua… ya no tienen agua, porque nunca les dieron agua potable”, afirmó al cuestionar la gestión histórica en la provincia.

La legisladora vinculó el debate ambiental con la situación concreta de los vecinos y apuntó a la falta de infraestructura básica.

En ese contexto, defendió la reforma de la ley y aseguró que busca ordenar la normativa y fortalecer la aplicación de las políticas ambientales.

Su intervención se dio en medio de una extensa sesión donde se discutieron cambios en la Ley de Glaciares y el rol de las provincias sobre sus recursos.