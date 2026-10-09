Sin agua en Río Gallegos: rotura de acueducto afecta a colegios y deja sin servicio a los barrios

Un móvil en vivo desde el centro de la ciudad reportó la suspensión de clases y complicaciones en el suministro de agua potable en diversos establecimientos educativos y barrios de Río Gallegos debido a la “rotura del acueducto ahí en la zona de Palermo Aike”. En la Escuela Número 1 “las clases están suspendidas” para el turno mañana porque “amanecieron sin agua”, evaluando la restitución del servicio para definir la actividad del turno tarde. Por su parte, en la Escuela 78 se dio un operativo donde “los chicos llegaron al establecimiento educativo y a la hora más o menos convocaron a los padres a que vayan y los retiren” debido al agotamiento de la reserva del tanque. La interrupción del suministro afectó a diversos puntos urbanos, informándose que “en el barrio San Benito desde me dice que no hay agua” a partir de las 22:00 horas de la jornada anterior.

En el marco del informe de novedades locales, se confirmó que “le dieron el alta finalmente a la nena de 11 años a la hija del juez Albarracín” tras permanecer internada por el choque del 24 de septiembre en la intersección de Circunvalación y calle 60, donde los ocupantes del vehículo involucrado circulaban en estado de ebriedad. En cuanto al acompañante de dicho rodado, de apellido Gallardo, se precisó que continúa ingresado a la espera de una intervención quirúrgica de cadera, la cual sufrió demoras debido a que no llegaron los insumos requeridos desde Buenos Aires, estimando su concreción para el día martes.

Asimismo, se informó sobre una protesta con quema de neumáticos realizada por “trabajadores del petróleo” por “conflictos laborales” en la intersección de San Juan y Santiago del Estero, afectando la circulación del tránsito cerca de un establecimiento escolar. El reporte concluyó detallando lo ocurrido en la Cámara de Diputados, donde se interrumpió la sesión ordinaria y se declaró un cuarto intermedio impulsado por el diputado Jara tras la intervención del sindicato Sipguer en el recinto durante el tratamiento de la emergencia hidrocarburífera y prórrogas de contratos, en medio de denuncias por falta de condiciones de seguridad y presuntas agresiones a personal legislativo.