La artista riogalleguense Shanon Barcena presentó su obra “Solo quedó en el recuerdo”, una propuesta inspirada en los pioneros de Santa Cruz, los paisajes de la estepa patagónica y la fauna de la región.
En diálogo con La Opinión Austral, explicó que la obra también refleja problemáticas actuales del campo, como la convivencia entre productores y animales como el puma, el guanaco y el zorro.
“La idea es poder buscar un equilibrio, poder convivir con todo esto”, señaló la artista, quien buscó plasmar a través del arte la belleza de la Patagonia y los desafíos que atraviesa el sector ganadero.
Nacida y criada en Río Gallegos, Barcena destacó la emoción de participar en el stand de Santa Cruz y aseguró que se va “con el alma llena” tras los días de exposición, además de haber sido seleccionada para participar en el Palacio Libertad.
Leé más notas de La Opinión Austral
Compartir esta noticia