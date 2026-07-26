“Sólo quedó en el recuerdo”: el arte de Shanon Bárcena llevó la Patagonia a Palermo

La artista riogalleguense Shanon Barcena presentó su obra “Solo quedó en el recuerdo”, una propuesta inspirada en los pioneros de Santa Cruz, los paisajes de la estepa patagónica y la fauna de la región.

En diálogo con La Opinión Austral, explicó que la obra también refleja problemáticas actuales del campo, como la convivencia entre productores y animales como el puma, el guanaco y el zorro.

“La idea es poder buscar un equilibrio, poder convivir con todo esto”, señaló la artista, quien buscó plasmar a través del arte la belleza de la Patagonia y los desafíos que atraviesa el sector ganadero.

Nacida y criada en Río Gallegos, Barcena destacó la emoción de participar en el stand de Santa Cruz y aseguró que se va “con el alma llena” tras los días de exposición, además de haber sido seleccionada para participar en el Palacio Libertad.