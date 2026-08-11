Sobreendeudamiento: proponen que un juez pueda rehabilitar financieramente a los deudores

El diputado nacional Pablo Juliano presentó un proyecto para crear un régimen integral de protección para las personas sobreendeudadas y establecer reglas de crédito responsable.

Durante una entrevista con LU12 AM680, Juliano advirtió que aproximadamente 6 millones de personas están sobreendeudadas en Argentina y señaló que la mora pasó del 4% al 13% en el último año.

“Estamos en presencia de que cambió profundamente la manera de endeudarte y de cómo es esta calidad de estos endeudados”, explicó.

El legislador sostuvo que muchas personas recurren a nuevos créditos para pagar deudas anteriores y quedan atrapadas en una cadena de pagos, intereses y refinanciaciones. En ese contexto, planteó la necesidad de “emparejar la cancha” y garantizar mayor transparencia sobre las condiciones de los créditos.

Una de las principales propuestas del proyecto es que un juez pueda establecer una instancia de “rehabilitación financiera”, inspirada en el concepto de segunda oportunidad, para quienes quieran pagar sus deudas pero hayan quedado en una situación que consideran insostenible.

“No estamos diciendo que las deudas no se paguen. Lo que decimos es un sistema de crédito que sea sustentable”, afirmó Juliano.

El diputado también cuestionó las prácticas de algunas plataformas y entidades de crédito y defendió la intervención del Estado mediante reglas claras para proteger a los usuarios de servicios financieros.

Juliano explicó que el proyecto fue presentado recientemente y que ahora buscará sumar el acompañamiento de otros legisladores para que sea tratado en las distintas comisiones del Congreso.