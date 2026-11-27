Sobrevivió más de 40 horas atrapado en la nieve y ahora sufrió un robo de 40 millones en su campo

El productor rural José Bilbao, propietario de un establecimiento ubicado entre Las Heras y Perito Moreno, denunció un robo millonario en su campo tras encontrar que delincuentes se llevaron caballos y más de 700 metros de tendido de alambre. Según se relató en La Mañana de LU12 a partir de la entrevista realizada al damnificado, Bilbao estima a grandes rasgos una pérdida superior a los 40 millones de pesos, en un hecho que todavía no logra dimensionar por completo.

Bilbao visita el predio cada siete o diez días para controlar el estado del lugar y los animales, pero en su última recorrida advirtió el faltante. Al tratarse de campos aislados a los que solo se puede ingresar con vehículos como camionetas, el productor señaló que la maniobra demandó varias horas y una logística previa para saber en qué momentos no hay vigilancia. Aunque los caballos cuentan con las marcas correspondientes, esto no impidió que se los llevaran.

Este golpe económico se suma a un año complejo para el productor de Las Heras, quien recordó las graves pérdidas de ovejas provocadas por las intensas nevadas del último invierno. Cabe destacar que Bilbao ya había sido noticia en julio pasado, cuando quedó aislado dentro de su camioneta junto a su pareja durante más de 40 horas en medio de la nieve, hasta ser rescatado por personal de Gendarmería y Vialidad.

Tras radicar la denuncia correspondiente, el caso vuelve a poner en evidencia la problemática del abigeato y el robo de materiales en la provincia de Santa Cruz, donde los propietarios enfrentan grandes dificultades para vigilar extensas superficies en zonas alejadas y sin controles permanentes.