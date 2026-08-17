Sofía Enriquez y Rodrigo Herrera, de la Fundación TEA Santa Cruz, se sumaron a “Creando Puentes”

Con hora silenciosa, folclore, tango y ritmos, actividades deportivas y recreativas, la presentación de grupos de baile, ritmos latinos, vientos sureños y el cierre con La Furia, este viernes se desarrolló la jornada “Creando puentes”, organizada por el Gobierno de Santa Cruz, en el gimnasio del CEPARD de Río Gallegos.

Sofía Enrriquez y Rodrigo Herrera, dos jóvenes con autismo que participan de actividades de Fundación TEA Santa Cruz, asistieron a la jornada.

“Lo pasamos muy bien, hay muchas actividades entretenidas”, comentó Sofía (17) a La Opinión Austral.