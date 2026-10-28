“Solo pedimos que nos ayuden a encontrarlos”: el desesperado pedido de la familia de José y Leo

A tres días de la desaparición de José y Leo, los hermanitos de 10 y 12 años que se perdieron en el río Gallegos, en la zona de Palermo Aike, su mamá, Katerin, y su abuelo, Emilio Virreira, pidieron más ayuda para encontrar a los chicos.

“Yo nada más le pido que me ayuden a rescatar a mi hijo. Ya son tres días. Ya no sé qué voy a hacer”, expresó la mamá, con profundo dolor ante la espera y la incertidumbre.

El abuelo también hizo un llamado a toda la comunidad: “Necesitamos la ayuda de toda la gente de Río Gallegos”. Además, pidió solidaridad y que permitan la participación de más personas que se ofrecieron a colaborar con la búsqueda.

“No puedo consolar a mi hijo. No hay una palabra que sea de aliento”, manifestó Emilio, al describir la angustia que atraviesa la familia con el paso de las horas.

El abuelo recordó que uno de los chicos tenía la oportunidad de viajar a Comodoro Rivadavia para probarse y que ya estaba inscripto en el Industrial para estudiar. Hoy, la familia concentra toda su esperanza en poder encontrarlo.

“No pedimos otra cosa, encontrarlo”, insistió Emilio, quien pidió que no se cierren las puertas a quienes quieran ayudar. La familia vuelve a convocar a la solidaridad de Río Gallegos en este momento de enorme dolor.

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