Steffi Riccobaldi contó cómo nació “Criminoteca” y su pasión por las historias criminales

La creadora de contenido Steffi Riccobaldi habló sobre el crecimiento de Criminoteca, el proyecto con el que difunde historias de crímenes reales y otros hechos históricos a través de las redes sociales.

Durante la entrevista contó que comenzó la iniciativa en 2024, impulsada por su interés por la investigación y los documentales policiales. “Lo postergué porque lo quería hacer perfecto… este año dije ‘lo tengo que hacer’, grabé un video y empezó a crecer muy rápido”, relató.

Riccobaldi también explicó cómo produce cada uno de sus contenidos: investiga, escribe los guiones, graba y edita de manera independiente. “No me ayuda nadie, grabo, edito y hago el video yo sola”, afirmó.

Además, recordó el impacto que tuvo uno de sus videos sobre un caso ocurrido recientemente en Río Gallegos y adelantó que busca ampliar el contenido de Criminoteca para contar también historias reales que trascienden el ámbito policial.

Entre sus publicaciones más recientes destacó la historia de Martina Céspedes, la mujer que capturó a soldados británicos durante las Invasiones Inglesas. “Quiero expandirlo un poco más, no quedarme solamente en los relatos policiales, porque me gusta contar historias en general”, señaló.

La entrevista también abordó su formación en periodismo, su experiencia en teatro y los proyectos que prepara para seguir desarrollando contenido en Instagram, TikTok, Facebook y YouTube.