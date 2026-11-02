Superclásico: se conoció el audio del VAR por la expulsión de Martínez Quarta

La Liga Profesional difundió el diálogo entre los árbitros durante la jugada que terminó con la expulsión del defensor de River en el arranque del partido ante Boca, que finalizó 1-0 a favor del Xeneize.

A los 10 minutos del primer tiempo, Nicolás Ramírez dejó seguir la acción al considerar que había sido una situación de juego. Sin embargo, desde el VAR lo convocaron para revisar una posible tarjeta roja por la sujeción sobre Miguel Merentiel.

“No reanudes. Va el balón hacia él, tiene distancia, tiene velocidad, tiene control. Te voy a mostrar la infracción por posible tarjeta roja; hay una sujeción con los dos brazos”, le indicaron al árbitro.

Tras observar las imágenes, Ramírez modificó su decisión inicial y sancionó tiro libre directo y expulsión por sujetar al delantero e impedir una oportunidad manifiesta de gol.

La decisión condicionó el desarrollo del Superclásico y alimentó la polémica alrededor del arbitraje de Nicolás Ramírez.