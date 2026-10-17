Susana Roccasalvo defendió el premio a Wanda Nara: “fue la revelación”

En el marco de los Martín Fierro de la Música 2026, la periodista Susana Roccasalvo habló sobre el reconocimiento que recibió Wanda Nara por su canción viral “Bad Bitch”, premio que ella misma le entregó durante la ceremonia. Además, defendió la decisión del jurado y aseguró: “Lo justo es justo”.

En diálogo con La Opinión Austral, también se refirió a las críticas contra APTRA y al fuerte cruce entre Karina Iavícoli y Nora Colosimo. Sobre la pelea mediática, fue contundente: “No vi nada”.

La Opinión Austral realizó una cobertura especial de la ceremonia, con la presencia de los cronistas Fernando Zabala y Camila Ferrer Posse para acercar todos los detalles de una noche dedicada a reconocer a las figuras de la música.