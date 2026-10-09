Suspendieron la búsqueda en la frontera: creen que el hombre extraviado llegó a Río Gallegos

Las autoridades suspendieron las tareas de rastreo en territorio chileno tras determinar que Juan Segundo Contreras Contreras ya se encontraría en la ciudad de Río Gallegos. El hombre permanecía extraviado desde el día sábado en inmediaciones del paso fronterizo Integración Austral, luego de intentar ingresar ilegalmente a pie por una zona inaccesible al tener prohibida la salida de su país debido a una sanción por alimentos. Tras bajarse del vehículo y adentrarse en la estepa, mandó un registro audiovisual a sus allegados alertando sobre su situación. “La familia misma recibe el video del hombre diciendo ‘estoy perdido, no sé dónde estoy’ y mostrando pleno campo”, informaron durante la emisión radial. Ante dicho material se dio aviso a las fuerzas de seguridad, quienes realizaron los operativos correspondientes por la zona rural sin dar con su paradero. Al estimar que el individuo logró completar el trayecto hasta el ejido urbano, la fiscalía dio por finalizada la etapa de rastrillaje en la frontera y se prevé el inicio de las actuaciones en suelo santacruceño. Sobre el estado de la investigación, señalaron que su sobrina, Karina Vega, indicó que “solamente le queda esperar a que las autoridades den información”. El objetivo principal de la búsqueda continúa siendo dar con el paradero de Contreras Contreras “sano y salvo” para tranquilidad de su entorno, sin perjuicio de que posteriormente deba “responder ante la justicia chilena por la infracción” e inclusive ante las autoridades argentinas por el ingreso irregular.