Suspendieron la licencia del hombre que filmó a su hija de 9 años manejando en Chubut

La Agencia Nacional de Seguridad Vial identificó al hombre de 43 años que grabó a su hija manejando un auto por las calles de Chubut y publicó el video en redes sociales.

La licencia de conducir, radicada en Lago Puelo, fue suspendida preventivamente por la ANSV. Según explicaron desde el organismo, la medida se tomó de oficio y ahora la jurisdicción que emitió la licencia deberá notificarlo y reevaluar la situación.

En el video se observa a la nena de nueve años al volante mientras otro niño también viajaba en el vehículo. El padre incluso bromeó sobre la situación y la felicitó: “Qué grande la piloto”.

Todavía no está definido cuánto tiempo durará la suspensión. Esa determinación quedará en manos de las autoridades de Lago Puelo.

El caso se viralizó en redes sociales y generó críticas hacia el adulto por permitir que la menor condujera y por registrar y publicar la situación.