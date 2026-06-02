Susto en el centro de Río Gallegos: un niño fue atropellado y terminó en el hospital

Momentos de tensión se vivieron este martes cerca de las 18 horas cuando un nene de 8 años fue atropellado en la intersección de Avenida Kirchner y Tucumán. El hecho ocurrió en pleno horario pico, con gran circulación de vehículos y numerosos estudiantes regresando de clases.

Afortunadamente, fuentes policiales indicaron que el niño sufrió solo algunas raspaduras y que los estudios realizados descartaron lesiones de gravedad. El hecho provocó un importante operativo de emergencia y generó demoras en el tránsito durante varios minutos.