Boris Ibáñez vivió un momento de máxima tensión mientras pescaba en kayak en Bahía Rosa, a unos 75 kilómetros de Viedma. En plena jornada en el mar, una #orca identificada como Pao (PTN-006) comenzó a seguirlo peligrosamente y todo quedó registrado en un impactante video.
“Fue desesperación”, relató el pescador y guardavidas tras viralizarse las imágenes. Aunque aclaró que las orcas no suelen atacar a personas, reconoció que el miedo y la adrenalina fueron intensos y que la experiencia lo hará replantear futuras incursiones mar adentro.
