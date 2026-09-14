También nieva en Malvinas: un temporal sorprendió a veteranos en Monte Longdon

La nieve y el viento que este lunes cubrieron Santa Cruz también llegaron a las islas Malvinas. Mientras en Río Gallegos el temporal dejaba rutas cerradas y paisajes blancos, en Monte Longdon la nieve sorprendía a un grupo de veteranos que este sábado regresó a las islas, 44 años después de la guerra. ❄️🌬️

Los 11 veteranos de La Matanza y Córdoba recorrieron los lugares donde combatieron en 1982 y también visitaron el Cementerio de Darwin, donde descansan los soldados argentinos caídos en el conflicto.