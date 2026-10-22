Tartu habló con La Opinión Austral en los Martín Fierro de Radio

El periodista se mostró contento por la nominación de su programa en Radio Delta, donde los sábados por la mañana combina música electrónica y humor. “Tenemos fe en FM”, aseguró, con la ilusión de levantar una nueva estatuilla.

Al hablar de lo que significa la radio para él, destacó la conexión con quienes escuchan desde distintos lugares: “Siempre hay alguien del otro lado”. También recordó a referentes como Larrea, Antonio Carrizo y Juan Alberto Mateyko.

Durante la entrevista, Tartu también habló sobre temas de actualidad del espectáculo y compartió su mirada sobre los vínculos y las situaciones que generan repercusión en los medios.

Fernando Zabala (@_ferzabala) y Camila Ferrer Posse (@cami_fp), presentes en la cobertura especial.