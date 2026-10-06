“Te amo”: el tierno gesto de una nena de 9 años con su mamá

Una nena de 9 años decidió sorprender a su mamá, que había llegado de trabajar, y la esperó con la comida preparada.

Al ver lo que había hecho su hija, la mujer no pudo contener la emoción y rompió en lágrimas. Conmovida, le dijo: “Estás loca, no me podés esperar así, tenés 9 años”.

La respuesta de la pequeña terminó de emocionarla: “¿Y por qué? Te amo”.

Un gesto sencillo que transformó la llegada a casa en un momento lleno de amor y ternura.