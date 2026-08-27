“¿Te querés casar conmigo?”: la propuesta de matrimonio que sorprendió a los vecinos de Río Gallegos

Andrés Cabañas preparó una sorpresa para Giuliana Infante y eligió un lugar muy especial: debajo de la pantalla gigante de La Opinión Austral, en Don Bosco y avenida San Martín.

Primero apareció un video con fotografías de la pareja. Al final, una pregunta cambió el momento: “¿Te querés casar conmigo?”. Andrés se arrodilló y Giuliana dijo que sí.

La sorpresa también contó con la participación de Gisela Castillo, mamá de Giuliana y locutora de Radio LU12 AM680, quien llegó con un ramo de flores. Los vecinos acompañaron la escena con bocinazos.

“No me lo esperaba”, contó Giuliana. La pareja se conoció en 2024 y, después de postergar la idea, decidió dar el gran paso.

El próximo capítulo ya tiene fecha: el casamiento será el 11 de septiembre. “La amo mucho y es el amor de mi vida”, expresó Andrés.

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