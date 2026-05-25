Tedeum del 25 de Mayo: García cuerva pidió más diálogo y consenso

Durante el tradicional Tedeum en la Catedral Metropolitana, el arzobispo Jorge García Cuerva hizo un fuerte llamado a la dirigencia política argentina a construir acuerdos y priorizar el diálogo, la reconciliación y el encuentro entre los distintos sectores del país. El mensaje fue escuchado por el presidente Javier Milei, miembros del Gabinete nacional y autoridades porteñas presentes en el acto patrio. 🤝

En su homilía, García Cuerva remarcó que “falta una clase dirigente que se anime al diálogo” y pidió pensar en quienes más sufren la falta de trabajo, educación y oportunidades. Además, utilizó la imagen bíblica de los cuatro hombres que ayudan a un paralítico para destacar valores como el bien común, la amistad social y la esperanza como pilares para reconstruir la Argentina.