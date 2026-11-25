Temporal de viento derribó a motociclistas en Ruta 3, cerca de Río Gallegos

Las intensas ráfagas de viento provocaron la caída de varios motociclistas sobre la Ruta Nacional N° 3, en las inmediaciones de Río Gallegos. Los viajeros perdieron la estabilidad de sus vehículos y terminaron tendidos sobre la calzada. Afortunadamente, fueron auxiliados por camioneros y automovilistas, y sufrieron golpes leves.

El episodio ocurrió durante una jornada bajo alerta amarilla del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), que había pronosticado vientos de entre 40 y 70 km/h, con ráfagas que podían superar los 90 km/h. Recomiendan extremar las precauciones al circular, especialmente en rutas abiertas y para quienes se trasladan en motocicleta.

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