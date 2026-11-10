“Tenía que estar”: el testimonio de una fiel que fue a ver al Papa pese a su problema cardíaco

Catu se acercó a la Catedral Metropolitana para ver al papa León XIV, pese a que se encontraba en reposo por un problema cardíaco. “Creo que es el deber de todos los argentinos apoyar a un Papa que es de la gente y que trae el legado de Francisco”, expresó. También sostuvo que el Pontífice vino a hablarle al pueblo y pidió que dirigentes y sindicatos escuchen su mensaje.

Durante su testimonio, manifestó su preocupación por la situación de las personas con discapacidad y los adultos mayores. “Es hora de que el pueblo argentino despierte”, expresó.

📍 La Opinión Austral realiza una cobertura especial desde Buenos Aires, con sus periodistas @moralesmlaura y @cami_fp, quienes siguen de cerca cada una de las actividades del Papa en la capital argentina.

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