Catu se acercó a la Catedral Metropolitana para ver al papa León XIV, pese a que se encontraba en reposo por un problema cardíaco. “Creo que es el deber de todos los argentinos apoyar a un Papa que es de la gente y que trae el legado de Francisco”, expresó. También sostuvo que el Pontífice vino a hablarle al pueblo y pidió que dirigentes y sindicatos escuchen su mensaje.
Durante su testimonio, manifestó su preocupación por la situación de las personas con discapacidad y los adultos mayores. “Es hora de que el pueblo argentino despierte”, expresó.
📍 La Opinión Austral realiza una cobertura especial desde Buenos Aires, con sus periodistas @moralesmlaura y @cami_fp, quienes siguen de cerca cada una de las actividades del Papa en la capital argentina.
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