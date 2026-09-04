Tensión con Chile: Kast reafirma soberanía en Magallanes tras dichos de un militar argentino

Durante la emisión de Radio LU12 Río Gallegos, se analizó el impacto diplomático que generaron las declaraciones a la prensa de un integrante de la Fuerza Aérea Argentina respecto a la soberanía sobre el Estrecho de Magallanes, hecho que motivó una inmediata respuesta institucional del presidente de Chile, José Antonio Kast, desde la ciudad de Punta Arenas.

En el programa se cuestionó la exposición pública de los miembros de las fuerzas armadas en temas geopolíticos sensibles: “Los integrantes de la fuerza no deberían hablar tan abiertamente con los medios… Este tipo de errores hay que dejárselos a la política, no a los militares… Tienen que estar en los regimientos custodiando la soberanía del país, no en los micrófonos hablando con los periodistas”.

Asimismo, se compartieron las declaraciones que Kast brindó a bordo de una embarcación militar en la región magallánica, antes de su reunión bilateral con el presidente Javier Milei: “Lo que yo puedo reiterar aquí en el Estrecho de Magallanes es que el Estrecho de Magallanes es chileno y que Argentina no tiene ni tendrá jamás soberanía ni control sobre el Estrecho de Magallanes, como ya se ha señalado en los tratados internacionales”. El análisis concluyó remarcando que se trató de un conflicto diplomático evitable producto de declaraciones desatinadas ante los medios de comunicación.