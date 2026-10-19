Tensión en el Centro Chileno de Río Gallegos

Un confuso episodio se registró la tarde de este lunes en el ingreso al edificio del Centro Chileno, en la ciudad de Río Gallegos.

El periodista de La Opinión Austral, Martín Muñoz Quesada, conversó con la abogada Andrea Camporro, quien destacó que “se acordó un plazo de 72 horas para llegar a una resolución” y abogó por una “vía de diálogo”.

En ese mismo tenor, el jefe de la División Comisaría Segunda, Comisario Inspector Miguel Ángel Guzmán, afirmó a este medio: “Por suerte (los feriantes) han llegado a un acuerdo, han manifestado que se labrará un acta ante escribanos y nosotros requerimos que se despeje la zona y que esto no pase a mayores”.