Tensión en el debate en Brasil: Flávio Bolsonaro insultó a Lula y luego pidió disculpas

El candidato opositor Flávio Bolsonaro llamó “nueve dedos” al presidente Luiz Inácio Lula da Silva durante el segundo y último debate antes de la segunda vuelta electoral del domingo. La provocación generó uno de los cruces más tensos del encuentro, transmitido por TV Globo.

La frase fue lanzada durante una discusión sobre la inflación y aludió a la pérdida de un dedo de Lula en un accidente laboral cuando tenía 17 años y trabajaba en una fábrica.

Lula respondió con dureza y exigió disculpas, al tiempo que defendió a los trabajadores que sufrieron lesiones por falta de seguridad laboral. También cuestionó la trayectoria laboral de su adversario.

Tras el enfrentamiento, Flávio Bolsonaro pidió disculpas públicamente y realizó un gesto con las manos en señal de arrepentimiento.

En la primera vuelta, celebrada el 4 de octubre, Flávio Bolsonaro obtuvo el 47% de los votos, frente al 45% de Lula, según los datos citados por EFE.