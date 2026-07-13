El violento episodio ocurrió durante la competencia “Doble Apolo”, en General Roca, Río Negro. Un grupo de jinetes interceptó a los participantes de la prueba de 8 kilómetros y los atacó mientras atravesaban un sector del área natural protegida Paso Córdoba.
Uno de los corredores denunció: “Me empezaron a perseguir, me pegaron con boleadoras en la cabeza y me rompieron la remera”. Además, los participantes aseguraron que parte de la señalización del circuito había sido retirada, lo que provocó la desorientación de varios deportistas.
Las imágenes viralizadas muestran a los gauchos bloqueando el paso con sus caballos, golpeando con rebenques a quienes intentaban continuar el recorrido y exigiendo que abandonaran el lugar.
Desde la organización afirmaron que la competencia contaba con todos los permisos correspondientes y adelantaron que presentarán una denuncia judicial. “Es la primera vez que sucede un episodio de esta magnitud”, señaló el organizador Alejandro Pellegrini.
Leé más notas de La Opinión Austral
Compartir esta noticia