Tensión en plena carrera: gauchos agredieron a corredores a rebencazos

El violento episodio ocurrió durante la competencia “Doble Apolo”, en General Roca, Río Negro. Un grupo de jinetes interceptó a los participantes de la prueba de 8 kilómetros y los atacó mientras atravesaban un sector del área natural protegida Paso Córdoba.

Uno de los corredores denunció: “Me empezaron a perseguir, me pegaron con boleadoras en la cabeza y me rompieron la remera”. Además, los participantes aseguraron que parte de la señalización del circuito había sido retirada, lo que provocó la desorientación de varios deportistas.

Las imágenes viralizadas muestran a los gauchos bloqueando el paso con sus caballos, golpeando con rebenques a quienes intentaban continuar el recorrido y exigiendo que abandonaran el lugar.

Desde la organización afirmaron que la competencia contaba con todos los permisos correspondientes y adelantaron que presentarán una denuncia judicial. “Es la primera vez que sucede un episodio de esta magnitud”, señaló el organizador Alejandro Pellegrini.