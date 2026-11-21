Tensión en Río Turbio: automovilista embistió a un grupo de municipales durante una manifestación

Ocho trabajadoras municipales resultaron heridas luego de que una camioneta tipo Traffic avanzara sobre un grupo de manifestantes durante un corte de ruta en Río Turbio, en el marco de un reclamo por recomposición salarial. El episodio ocurrió este jueves alrededor de las 17:45, cuando faltaban 15 minutos para la habilitación del tránsito.

Johana Gramajo, secretaria adjunta del Sindicato de Obreros y Empleados Municipales (SOEM), relató cómo se produjo el incidente y aseguró que el conductor había amenazado con avanzar sobre las manifestantes antes de hacerlo. Las ocho trabajadoras recibieron atención médica y, según confirmó la dirigente, se encuentran fuera de peligro, aunque varias sufrieron golpes y lesiones en las rodillas.

Además, Gramajo cuestionó la falta de respuestas de las autoridades al reclamo salarial y confirmó que, tras una asamblea, los municipales resolvieron continuar con la medida de fuerza desde el martes, de 12 a 19 horas.