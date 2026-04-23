Tenso cruce entre Guzmán y Grasso: denuncias cruzadas por gestión municipal y fondos nacionales

Un intenso y tenso cruce político se vivió en Caleta Olivia entre el diputado nacional por Santa Cruz, Jairo Guzmán (La Libertad Avanza), y el intendente de Río Gallegos, Pablo Grasso (Unión por la Patria), durante una entrevista radial que rápidamente escaló en acusaciones personales, desmentidas y fuertes insultos en vivo. El debate comenzó con críticas a la gestión y derivó en una discusión sobre supuestos vínculos políticos del pasado, que Guzmán negó de forma tajante.

La conversación, que debía centrarse en temas de gestión y fondos nacionales, terminó convirtiéndose en un intercambio cargado de tensión, interrupciones constantes y denuncias cruzadas sobre corrupción, administración pública e impuestos. Ambos dirigentes mantuvieron sus posiciones firmes y el conductor del programa debió intervenir en varias ocasiones para intentar ordenar un debate que se volvió caótico.