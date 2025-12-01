Tenso cruce entre Jorge Macri y vecinos de Liniers

En las últimas horas se difundió un video donde se ve un fuerte intercambio entre Jorge Macri y vecinos de Liniers durante una reunión por inseguridad realizada el viernes 28 de noviembre. En las imágenes, aparecen gritos, reproches y respuestas tajantes del jefe de gobierno porteño.

Desde el entorno de Macri sostuvieron que el video fue “editado con mala intención” y que personas ajenas a la reunión lo “infiltraron a propósito”. Aseguraron que el encuentro duró dos horas y que fragmentos fueron recortados para perjudicar su imagen.

En los tramos difundidos, se escucha a Macri decir frases como “no interrumpas más hasta que te toque la palabra” o “dejá que hablen los demás”, en tono firme. El cruce más tenso ocurrió cuando una vecina reclamó por la inseguridad del barrio y el mandatario respondió: “Llamá a quien quieras. No me corras. Llamá a Crónica. No me importa”.

El episodio generó repercusión y debate en redes, donde también se difundió el momento en el que Macri le contesta a otra asistente: “¿Qué sabés si a mis hijos los roban o no? ¿Por qué sos maleducada?”.