Tercera fecha a puro espectáculo en el Autódromo José Muñiz

El automovilismo santacruceño vivió una jornada intensa en el Autódromo José Muñiz, marcada por la lluvia y un piso complicado que condicionó todas las carreras.

En la 128 Pista, Lucas Carvallo se llevó la victoria tras una gran remontada desde el puesto 13. En la Fiat 1600, Willy Clark ganó en una definición ajustada con Marcos Ortiz, mientras que Nicolás “Nico” Fernández se quedó con el triunfo en el regreso del Stock Pista.

La Fórmula Santacruceña no corrió por no cumplir con el parque mínimo tras un accidente en los entrenamientos.

La cobertura fue de LU12 AM680, con Carlos Zapico y Carlos Saldivia.

Ahora habrá receso hasta septiembre, con expectativas de nuevas competencias e invitados.