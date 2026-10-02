Terror a bordo: un copiloto apuñaló al piloto y pasajeros evitaron una tragedia

Un vuelo de FlyDubai rumbo a Tel Aviv vivió momentos de terror cuando un copiloto presuntamente apuñaló al piloto y la aeronave perdió miles de metros de altitud en pocos segundos. Ante el temor de una tragedia, varios pasajeros irrumpieron en la cabina y lograron reducir al agresor.

El avión aterrizó de emergencia en Tabuk, Arabia Saudita, y todos los pasajeros sobrevivieron. Algunos de los viajeros que participaron en la intervención resultaron heridos durante el forcejeo, mientras las autoridades investigan qué ocurrió y cuáles fueron los motivos del ataque.