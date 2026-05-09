Tierna reacción: a Victoria Paredes le tocó la figurita de su papá

Victoria, la hija mayor de Leandro Paredes, se volvió viral luego de que Camila Galante compartiera un video de su reacción al encontrar la figurita del futbolista.

Al abrir el paquete y descubrir la imagen del campeón del mundo, la nena gritó con emoción frente a la cámara mientras mostraba su descubrimiento.

El video rápidamente generó repercusión entre los fanáticos de la Selección argentina en la previa del Mundial 2026.