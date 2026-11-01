Tiroteo en el barrio 17 de Octubre de Caleta Olivia: un detenido está en grave estado

Un grave episodio de violencia con armas de fuego se registró durante la madrugada de este domingo 1 de noviembre en el barrio 17 de Octubre de Caleta Olivia, en inmediaciones del playón deportivo ubicado detrás de la Escuela N.º 79. Según el parte policial, dos hombres efectuaron disparos contra un móvil de la División Infantería, impactando dos proyectiles en la unidad policial. Ante la agresión, los efectivos respondieron con sus armas reglamentarias y lograron herir a uno de los sospechosos. Ambos hombres, de 35 y 33 años, fueron reducidos y aprehendidos.

El detenido de 33 años fue trasladado de urgencia al Hospital Zonal de Caleta Olivia, donde ingresó con una herida de arma de fuego y un cuadro de neumotórax, producto de una perforación en la pleura. Su estado es de extrema gravedad. Durante el procedimiento, la Policía secuestró un arma de fuego de puño, aparentemente calibre 9 mm, un cargador, varias vainas servidas y una munición de calibre aún no determinado. El hecho ocurrió en el mismo sector donde en octubre de 2025 fue baleado y asesinado Nahuel Marcial. No se registraron efectivos policiales heridos.