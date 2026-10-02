Lucas, conocido artísticamente como “Lukin”, estuvo en el estudio de Desorden en la Mesa para dar detalles sobre la realización de la tercera edición del Halloween Tattoo Fest, que se llevará a cabo los días 2, 3 y 4 de octubre, de 15:00 a 22:00 horas, en el Complejo Cultural de Río Gallegos, con entrada libre y gratuita.
Durante la entrevista, el gestor cultural y organizador aclaró su rol dentro de la actividad: “No soy tatuador, tengo que aclarar, no soy tatuador”. Explicó que la propuesta surgió tras la interrupción de la histórica convención regional previamente impulsada por Héctor Ahumada: “La convención de tattoo ya había una acá… era de las más viejas de Argentina de las que se hicieron consecutivamente y las hacía Héctor Ahumada… La Extrema Sur se dejó de hacer antes del COVID”.
Sobre la génesis del formato actual, señaló: “Un par de amigos afuera me decían ‘hacé la una, hacé la otra’… y dijimos ‘¿che, y si hacemos?’. Le metimos con nuestro estilo, le dimos una temática para sacarlo del eje convencional… le dimos la temática de terror de Halloween”.
El evento reunirá a profesionales de la región y de distintos puntos del país, con participantes procedentes de Puerto Deseado, Las Heras, 28 de Noviembre, Caleta Olivia, Comodoro Rivadavia, Playa Unión y Buenos Aires. Contará con jurados confirmados como “Wally” (Buenos Aires) y “Robi” (Río Gallegos), además de la intervención de murales en vivo a cargo de los artistas Cachito, Dracar y Lenium.
La programación incluye competencias de tatuaje en vivo con categorías de terror, anime/comic/manga full color, neotradicional y lettering. Para quienes deseen tatuarse durante las jornadas, la organización dispone de la nómina de profesionales en la cuenta oficial @halloween_tattoo_fest_rgl. Los menores de edad que requieran realizarse tatuajes o perforaciones deberán asistir acompañados por sus padres o tutores y completar las autorizaciones correspondientes con presentación de DNI.
La propuesta se completará con un concurso de cosplay de terror que otorgará premios en efectivo ($100.000 para el primer puesto y $30.000 para el segundo), servicio de confitería, una sala de escape tematizada a cargo de Lilen, un sector de videojuegos retro y puestos de venta de coleccionables.
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