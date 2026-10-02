Todo listo para el Halloween Tattoo Fest en Río Gallegos: lo que tenés que saber antes de ir

Lucas, conocido artísticamente como “Lukin”, estuvo en el estudio de Desorden en la Mesa para dar detalles sobre la realización de la tercera edición del Halloween Tattoo Fest, que se llevará a cabo los días 2, 3 y 4 de octubre, de 15:00 a 22:00 horas, en el Complejo Cultural de Río Gallegos, con entrada libre y gratuita.

Durante la entrevista, el gestor cultural y organizador aclaró su rol dentro de la actividad: “No soy tatuador, tengo que aclarar, no soy tatuador”. Explicó que la propuesta surgió tras la interrupción de la histórica convención regional previamente impulsada por Héctor Ahumada: “La convención de tattoo ya había una acá… era de las más viejas de Argentina de las que se hicieron consecutivamente y las hacía Héctor Ahumada… La Extrema Sur se dejó de hacer antes del COVID”.

Sobre la génesis del formato actual, señaló: “Un par de amigos afuera me decían ‘hacé la una, hacé la otra’… y dijimos ‘¿che, y si hacemos?’. Le metimos con nuestro estilo, le dimos una temática para sacarlo del eje convencional… le dimos la temática de terror de Halloween”.

El evento reunirá a profesionales de la región y de distintos puntos del país, con participantes procedentes de Puerto Deseado, Las Heras, 28 de Noviembre, Caleta Olivia, Comodoro Rivadavia, Playa Unión y Buenos Aires. Contará con jurados confirmados como “Wally” (Buenos Aires) y “Robi” (Río Gallegos), además de la intervención de murales en vivo a cargo de los artistas Cachito, Dracar y Lenium.

La programación incluye competencias de tatuaje en vivo con categorías de terror, anime/comic/manga full color, neotradicional y lettering. Para quienes deseen tatuarse durante las jornadas, la organización dispone de la nómina de profesionales en la cuenta oficial @halloween_tattoo_fest_rgl. Los menores de edad que requieran realizarse tatuajes o perforaciones deberán asistir acompañados por sus padres o tutores y completar las autorizaciones correspondientes con presentación de DNI.

La propuesta se completará con un concurso de cosplay de terror que otorgará premios en efectivo ($100.000 para el primer puesto y $30.000 para el segundo), servicio de confitería, una sala de escape tematizada a cargo de Lilen, un sector de videojuegos retro y puestos de venta de coleccionables.