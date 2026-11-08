“Todo listo para recibir al papa León”: Karina Milei mostró los preparativos en Casa Rosada

La secretaria general de la Presidencia compartió un video con los preparativos para la llegada del Santo Padre y destacó el trabajo conjunto del Gobierno nacional con la Iglesia y los equipos de CABA, provincia de Buenos Aires y Córdoba.

“Con enorme alegría y esperanza”, Karina Milei expresó su deseo de que la visita sea una oportunidad para que todos los argentinos puedan encontrarse unidos. El mensaje, en la previa de un acontecimiento histórico para el país.