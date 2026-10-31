Todo lo que debes saber y evitar hacer durante la noche de Halloween

La especialista en tarot Mar Mágica visitó el estudio para brindar una guía detallada sobre el manejo de energías, la apertura de portales y los recaudos necesarios ante la celebración de Halloween este 31 de octubre. Durante la entrevista, la invitada explicó que “el velo entre los vivos y los muertos se crea, se abre un portal donde se se puede con contactar o conectar más fácilmente con lo que tiene que ver con esto, con otras energías, con el plano más sutil”, advirtiendo que la energía se potencia tanto para trabajos positivos como negativos. En este sentido, recomendó realizar una limpieza del hogar antes de las 18:00 horas y aconsejó “poner sal negra en la entrada de la puerta de su casa”, la cual se elabora mezclando las cenizas de hierbas protectoras quemadas —como lavanda, ruda, romero, tomillo o salvia— con sal gruesa. Asimismo, sugirió evitar barrer o limpiar después de las 18:00 horas para no alterar el equilibrio energético, no aceptar ropa usada ni comida de dudosa procedencia durante estas fechas y utilizar elementos de protección como la turmalina negra o el cuarzo. Por último, la emisión incluyó un recorrido por figuras mitológicas regionales como el Curupí y la proyección de videos virales de temática paranormal.