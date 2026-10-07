Todos los detalles del adiós de Lionel Messi

Durante la emisión de “La Mañana de LU12”, se analizaron los detalles de la jornada vivida tras la despedida de Lionel Messi de la Selección Argentina. La transmisión se centró en la emotividad del evento, donde señalaron sobre el capitán que “se emocionó con la gente que lo fue a despedir”, destacando que había “un mundo de gente” en el predio de Ezeiza y a lo largo de la ruta. En el ámbito futbolístico se debatió sobre los rivales del tramo final, indicando sobre el partido con Benín que estuvieron “muy por encima de las expectativas” y que “lo subestimaron un montón”, al tiempo que recordaron sobre el cruce anterior que “lo que pasó con Cabo Verde es que vino la Sub-23, por eso hubo tanta diferencia”.

Asimismo, se repasó el desarrollo de los homenajes y la organización del evento, calificándolo como “muy como a las apuradas todo”, aunque destacaron la presencia del show de drones y la participación de figuras históricas como el “Checho” Batista, Daniel Bertoni y Alberto Tarantini, de quienes resaltaron que “había muchos jugadores del 78 y del 86 que fueron invitados especialmente”. También se mencionaron las ausencias de futbolistas como Marcos Acuña y Gonzalo Montiel, de quienes indicaron que “mucha gente cuestiona que no los hayan citado” y lo relacionan con “el mal momento que está viviendo la AFA con River”. En cuanto a la cobertura mediática e imprevistos de la jornada, se detalló el corte de servicio en la plataforma Direct TV Go argumentado en “la enorme cantidad de gente que estaba mirando en ese momento”, el caso de un simpatizante a quien su expareja “le rompió las entradas de 800.000 pesos”, y la presentación de la contratapa especial de La Opinión Austral titulada “Hasta siempre, capitán”, confeccionada con una camiseta de edición exclusiva sobre la cual expresaron que “le resaltaba un poco más el color celeste con los detalles dorados”.